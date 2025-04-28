الإعمار تكشف عن تعديلات في ضوابط توزيع الأراضي السكنية (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وزارة الإعمار والإسكان، يوم الاثنين، عن إجراء تعديلات على ضوابط توزيع الأراضي السكنية على مختلف الفئات دون استثناء.

جاء ذلك، وفقاً لوثيقة صادرة من الوزارة وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، كما أكدت انها "سترفع هذه التعديلات قريباً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للمصادقة عليها وتعميمها على جميع المؤسسات البلدية.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الإعمار والإسكان، الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية في البلاد.

وتوزعت الاستمارة على فئات عدة من بينها العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وذوو الإعاقة، والفئات الأخرى (بسعر الخدمات)، بالإضافة الفئات عالية الدخل.