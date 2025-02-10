الإعمار تعلن حلّ جميع عقبات مشروع مرتقب في الموصل

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للمجاري في وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم الاثنين، حلّ جميع العقبات التي كانت تواجه مشروع مجاري الجانب الأيمن الموحد في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال مدير المديرية عماد توفيق، لوكالة شفق نيوز، إن "الموصل ستشهد توسعاً في الأعمال خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك أعمال التبليط والإكساء في المناطق المشمولة بالمشروع"، مؤكدًا أن "العمل جارٍ لضمان تقديم أفضل الخدمات لأهالي الموصل".

وأشار توفيق إلى عزمه على "إزالة المعوقات كافة التي تعرقل تنفيذ المشاريع"، مشدداً على "عدم التهاون في إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية".

وأوضح أن "الشركة المنفذة تواصل أعمال المد والصب والربط المنزلي في مختلف مناطق الأيمن بالموصل، تمهيدًا للبدء بأعمال التبليط الكامل وتحسين البنية التحتية وفق المواصفات الفنية المطلوبة".

وكان مدير المديرية العامة للمجاري عماد توفيق قد زار الموصل الأسبوع الماضي على رأس وفد وزاري من وزارة الإعمار والإسكان، حيث تعهد بإطلاق مشاريع جديدة بالتنسيق مع الحكومة المحلية في نينوى، وتذليل العقبات امام مشروع مجاري الايمن الموحد في الموصل الذي يواجه بعض التحديات.