الإعمار العراقية تبرم اتفاقية استشارية مع "يونيسف" لتحسين شبكات مياه الشرب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم الاثنين، عن عقد اتفاقية استشارية مع منظمة "يونيسف" لتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في عموم البلاد.

وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة عادل حسين، لوكالة شفق نيوز، على هامش مؤتمر إعلان "يونيسف" عن إطلاق مشروع لخدمات الماء والصرف الصحي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن "الاتفاقية عبارة عن تأمين وصول خدمات الماء والصرف الصحي في جميع مناطق العراق".

وبين أن "الاتفاقية لمدة أربع سنوات يتم خلالها دعم مديريات الماء في محافظات بغداد وأربيل ونينوى وميسان والديوانية، وعند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستقدم دعماً كافياً لعمل مديريات الماء حيث سيتم تشخيص مناطق الضعف والقوة في مجال شح المياه".

وأضاف "العراق دائماً يعقد اتفاقيات مع يونيسف وهي داعمة في هكذا مشاريع لنصب محطات المياه، ونحن نستشير يونيسيف ونأخذ برأيهم لمواكبة العالم ومعرفة آخر المستجدات والتطور التكنولوجي".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في العراق، عن إطلاق مشروع بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.

وقالت ممثلة "يونيسف" في العراق ساندرا لطوف، خلال مؤتمر حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تحت قيادة الحكومة العراقية وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيسرع برنامج الخدمات إيصال مياه الشرب وتحسين شبكات الصرف الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي سيقود إلى تحسينات جوهرية في أنظمة المياه ويمكن للمجتمعات وخاصة الأطفال والشباب من اتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي".