"الأعلى منذ 3 مواسم" .. السيول ترفع مخزون سد حيوي في ديالى بنسبة 40%

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، اليوم الجمعة، ارتفاع مخزون سد العظيم، شمالي المحافظة بنسبة 40% جراء الأمطار والسيول المتدفقة خلال المدة الماضية، مبينة أن الخزين الموجود جعل لديها مرونة لدراسة خطتها المائية تحسباً لموسمي الصيف والشتاء القادمين.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند علي المعموري في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مخزون سد العظيم ارتفع بنسبة 40% عن المواسم السابقة بفعل الأمطار والسيول المتدفقة وان كانت نسبية"، مشيراً إلى أن "المخزون الحالي هو الاعلى منذ 3 مواسم".

ورجح المعموري "ارتفاع مخزون السد في ظل توقعات وصول موجات جديدة من السيول من الجبال والوديان الشمالية نحو سد العظيم خلال شهر نيسان وأوائل آيار والذي يعد موسم التخزين الربيعي".

وعن مطالب زيادة اطلاقات السد نحو نهر العظيم المغذي لعشرات القرى بين ديالى وصلاح الدين أوضح المعموري أن "الاطلاقات الحالية من سد العظيم نحو نهر العظيم كافية وتفوق الحاجة بعدما شارفت الخطة الشتوية على الانتهاء وانجاز الرية النهائية لمحاصيل الحنطة والشعير".

وكشف مدير الموارد المائية بديالى ان "دائرته تدرس تخفيض الاطلاقات نحو نهر العظيم للاستفادة من المخزون المائي في الموسمين الصيفي والشتوي القادمين".

وسد العظيم هو سد يقع على نهر العظيم 133 كلم شمال شرق بغداد ضمن محافظة ديالى في العراق وهو من مشاريع الري للسيطرة على فيضان نهر العظيم، وتأمين كميات المياه اللازمة لري المساحات المزروعة في حوض العظيم،

وتبلغ سعته التخزينية حوالي 1,6 مليار متر مكعب. ومن المؤمل نصب محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 27 ميغا واط.