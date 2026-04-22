"الأعلى في فرنسا".. ماكرون يمنح نادية مراد وسام "جوقة الشرف"

شفق نيوز- باريس

تسلمت نادية مراد، الناشطة في مجال حقوق الانسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، وسام "جوقة الشرف"، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال مراسم اقيمت يوم الثلاثاء في قصر الاليزيه.

ويعد وسام "جوقة الشرف"، أعلى وسام وطني في فرنسا، ويمنح للأفراد الذين تعكس خدماتهم ومساهماتهم التزاما استثنائيا بقيم الكرامة والعدالة والانسانية.

وقالت نادية: "أنا ممتنة للرئيس ماكرون وللشعب الفرنسي على هذا التكريم، لقد اظهرت فرنسا قيادة حقيقية في الوقوف الى جانب الناجين وتعزيز العدالة".

وأضافت أن "هذا التكريم لا يخصني وحدي، بل هو لكل ناجية وناج تحدثوا، ولكل من يواصل السعي لتحقيق العدالة واعادة بناء حياته".

وخلال المراسم، أشاد ماكرون، بشجاعة نادية مراد وبجهودها العالمية في تعزيز المساءلة، وتمكين الناجين، ودعم المجتمعات المتضررة من النزاعات، بما في ذلك دورها في كشف جرائم تنظيم "داعش" والانتهاكات التي ارتكبها.

كما ساهم عملها، وفقاً لماكرون، في بناء حركة دولية متنامية تركز على تحقيق العدالة، ومنع العنف المرتبط بالنزاعات.

وتعد نادية مراد، أول امرأة عراقية تنال هذا الوسام.