"الأعلى في تاريخها".. ديالى تسجل حصيلة حوادث سير صادمة

شفق نيوز/ أفصحت دائرة صحة محافظة ديالى، يوم السبت، عن تسجيلها أعلى حصيلة بالحوادث المرورية خلال العام الحالي الذي شارف على الانقضاء.

وقال مدير اعلام الصحة فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، ان ديالى سجلت خلال العام الحالي وقبل انقضائه بثلاثة أشهر أكثر من 5000 حادث سير في عموم المحافظة خلفت 201 ضحية والمئات من المصابين والمعاقين .

وأضاف أن حصيلة تلك الحوادث هي الأعلى في تاريخ المحافظة، ومن المرجع أن ترتفع في ظل المعطيات الحالية، عازيا ذلك الى منظومة الطرق، وفوضى المرور التي تسببها الدراجات النارية والدراجات النارية (التك تك).

ودعا العزاوي الى وضع خطط مرورية محكمة لمعالجة المشاكل وأسباب الحوادث التي تفتك بالمواطنين يوميا، معتبرا إياها بأنها لا تقل خطورة عن الأرهاب خلال الأعوام القليلة السابقة.

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية بسبب موقعها الجغرافي، وارتباطها بجميع المحافظات واقليم كوردستان والحدود الشرقية مع إيران، الى جانب تردي منظومة الطرق وضعف الإجراءات والقوانين الرادعة.