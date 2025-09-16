الإعلان عن 44 مشروعاً لمعالجة المياه في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان العراقية، يوم الثلاثاء أن لديها 44 محطة لمعالجة المياه في طور الإنجاز في كافة المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن "التعداد السكاني الأخير أشار إلى أن 87 % من السكان مخدومين بشبكات الماء الصالح للشرب أي أن هناك 13% غير مخدومين"، مبينا أن "كل المحافظات بحاجة الى مشاريع مياه جديدة وهذا ما نعمل عليه" .

وأضاف الصفار، أن "الوزارة لديها 44 محطة لمعالجة المياه في كافة المحافظات وهي في طور الإنجاز"، مشيرا إلى أن" هذه المحطات ستقلل الفجوة بشكل كبير لشمول اكبر عدد ممكن من السكان بالمياه الصالحة للشرب".

وأشار إلى أن "الوزارة انجزت 11 مشروع للمياه خلال عمر الحكومة من عام 2022 إلى الآن"، مبينا أن "رؤية الوزارة شمول كل الاقضية والنواحي بخدمات الماء الصالح لاستخدام".

وكشف موقع world population review، الذي يعنى بالسكان ان نسبة عدد السكان في العراق الذي يحصلون على المياه الاساسية يبلغ 98% وان 59% فقط من العراقيين يحصلون على مياه نظيفة مدارة بأمان في عام 2025.

جاء ذلك، بالتزامن مع حديث النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية زهير الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، عن حراك نيابي لإستضافة وزراء الزراعة والموارد المائية والخارجية في مجلس النواب.

وتعيش محافظات جنوب ووسط العراق منذ سنوات أزمة مائية متفاقمة، إذ تتصاعد نسب الملوحة في مياه البصرة إلى حد يجعلها غير صالحة للشرب، فيما يتكرر مشهد الجفاف والتلوث مع كل موسم جديد بالمحافظات الأخرى، ليزيد من معاناة السكان دون حلول حكومية.