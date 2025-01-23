الإعلان عن مشروع استراتيجي جديد لتنظيم شوارع البصرة

شفق نيوز/ بحثت مديرية المرور العامة، مع الحكومة المحلية في البصرة، يوم الخميس، تنفيذ مشروع استراتيجي يهدف إلى تنظيم الإشارات المرورية وتركيب الكاميرات الذكية.

وقال مدير المرور العامة، اللواء عدي سمير، خلال مؤتمر صحفيّ حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المشروع يتضمن إنشاء مركز للسيطرة على الاختناقات المرورية لضبط حركة المركبات وعبور الأفراد وتسجيل المخالفات بدقة، وحسب الأنظمة العالمية الحديثة، وجرى تقديم دراسة بوجود شركة استثمارية تعتبر من كبرى الشركات المتخصصة في العالم".

يذكر أن النظام المروري في البصرة، ما زال على عهده القديم يسير عبر رجال المرور المنتشرين في التقاطعات والشوارع، ولم يتم تحديثه بأنظمة إلكترونية تسمح لمرور المركبات عبر الإشارات والكاميرات الحديثة.