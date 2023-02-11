الإعلان عن تأسيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة تجارة بغداد

شفق نيوز / أكدت وكيل وزارة الخارجية العراقية، صفية السهيل، يوم السبت، أهمية دعم المرأة اقتصادياً وتمكينها من المشاركة في منتديات سيدات الأعمال حول العالم، فيما أعلنت غرفة تجارة بغداد، قرب تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الغرفة.

وقالت وكيل الوزارة صفية السهيل، في كلمة لها خلال مؤتمر سيدات الأعمال، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: "حضورنا اليوم لأجل دعم المرأة اقتصاديا وتمكينها في المجتمع"، مشددة على ضرورة "مشاركة أكبر للنساء في الأعمال التجارية وفي الأدوار القيادية وريادة الأعمال.

وأضافت السهيل: "نستطيع إعطاء أدوار أكبر في المرحلة المقبلة لاسيما بما يتماشى مع البرنامج الحكومي المتمثل برئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي أكد أهمية دور القطاع الخاص المتمثل بكافة القطاعات وخصوصا النساء اللاتي أثبتن بناء شركاتهن لتعزيز القدرات".

ورأت أن "سيدات الأعمال لهن نجاحات محل اعتزار في القطاعات كافة، والاستقلال الاقتصادي للنساء شرط أساسي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا"، داعية السفراء والسلك الدبلوماسي إلى "فتح جسور التعاون بين سيدات الأعمال العراقيات، وسيدات الأعمال في الغرف التجارية وغيرها في دول العالم".

وأكدت السهيل، أن "هناك مجلساً اقتصادياً لدى الجامعة العربية من الممكن تقديم الدعم والتمكين لتعزيز عمل مجلس سيدات الأعمال"، داعية ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، إلى "التعاون من أجل دعم مجلس سيدات الأعمال على مستوى الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على مستوى العلاقات الثنائية وخصوصا في العالم الاقتصادي".

من جهته، قال رئيس غرفة بغداد، فراس الحمداني، في كلمة خلال المؤتمر، الذي حضرته الوكالة، إن هناك "فرصة جديدة تطلقها غرفة تجارة بغداد، بالإعلان عن تأسيس مجلس سيدات الأعمال في غرفة التجارة، وهو الذي طال انتظاره منذ أكثر من عامين ويتم العمل على تأسيس هذا المجلس وفق الإمكانيات وتكون المرأة شريك حقيقي في إعادة إعمار البلد".