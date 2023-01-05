الإعلان عن إطلاق تجريبي لخدمة E.SIM في العراق

شفق نيوز / أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، علي المؤيد، يوم الخميس، عن إطلاق تجريبي لخدمة الشريحة الذكية E.SIM لتعزيز الخدمات الاتصالية لدى المشتركين في البلاد.

وأوضح المؤيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إطلاق هذه الخدمة جاء انطلاقاً من مسؤولية هيئة الإعلام والاتصالات كمنظم حصري لتنظيم عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق بموجب قانونها النافذ واللوائح التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصالات، وحرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين".

وأضاف أن "الإطلاق تم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسماح لشركات الهاتف النقّال بالإطلاق التجريبي للخدمة في العاصمة بغداد، وذلك لمواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن "جميع الإجراءات الخاصة بشراء الشرائح الالكترونية المدمجة (E.SIM) ستخضع الى ضوابط واجراءات التوثيق الالكتروني في عملية تسجيل الشرائح والضوابط والتعليمات ذات الصلة".

وتأتي أهمية هذه الخدمة من خلال قدرتها على تعزيز كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت لدى المشتركين بالدرجة الأساس وسهولة التمتع بأكثر من خدمة لمختلف الشركات عبر دمج أكثر من شريحة داخل الأجهزة الذكية وبما يصل الى ثمان شرائح مدمجة.

وتسهم هذه التكنولوجيا في تقليل الأعباء المالية على المواطنين حيث لن يكونوا مضطرين لشراء أكثر من جهاز هاتفي لاستخدام شرائح متعددة للعمل أو الخدمات الأخرى.

كما تساعد هذه الخدمة في الحفاظ على خصوصية الشريحة في حال فقدان الهاتف أو تعرضه للسرقة حيث لا يمكن اخراج الشريحة من الجهاز وهو الأمر الذي يساعد على الحد من عمليات الابتزاز الالكتروني.