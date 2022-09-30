الإعلان عن انطلاق حملة وطنية لإنقاذ الأهوار العراقية من "كارثة الموت"

شفق نيوز/ أعلن اليوم الجمعة، إطلاق حملة وطنية لإنقاذ الأهوار العراقية، من "كارثة الموت والجفاف"، الذي يضرب الاهوار جنوبي البلاد.

وقالت اللجنة المشرفة على الحملة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإعلان عن الحملة جاء أمام غياب وإهمال الحكومة العراقية على كارثة موت الأهوار العراقية والتجفيف المروع الذي لم نشهد له مثيل نتيجة سوء إدارة الموارد المائية التي لم توفر الحد الأدنى من المياه لإدامة النظام الإيكولوجي على أقل تقدير ، والحفاظ على وسائل العيش المستدام للسكان المحليين المتمثل بـ(تربية الجاموس، صيد الأسماك، حصاد القصب والحشائش)".

وتابعت اللجنة؛ أن "الحكومة لم تفِ بالتزاماتها الدولية والوطنية المتعلقة بالأهوار وخالفت واجباتها الدستورية والأخلاقية تجاه عرب الأهوار ، وعدم إنصافهم بعد رحلة مريرة من التشرد والإهمال فأشاحت بوجهها عن متطلبات حياتهم".