الإعلان النهائي للتعداد العام: سكان العراق يبلغون 46 مليوناً و118 ألف نسمة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.

ووفقاً لنتائج التعداد، يكون عدد سكان العراق قد شهد ارتفاعاً بمقدار 39 مليوناً و618 ألف نسمة مقارنة مع إحصاء عام 1957 الذي بلغ فيه عدد سكان العراق 6 ملايين و500 ألف نسمة.

وفي 2024، توزع السكان حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف في العراق، و84.57% في الحضر و15.43% في الريف بإقليم كوردستان.

التوزيع السكاني وفق الفئة العمرية

جميع المحافظات:

دون الخامسة من العمر: 11.16%

دون سن العمل (5-14): 24.74%

في سن العمل (15-64): 60.44%

65 سنة فأكثر: 3.66%

إقليم كوردستان:

دون الخامسة من العمر: 9.92%

دون سن العمل (5-14): 21.76%

في سن العمل (15-64): 63.92%

65 سنة فأكثر: 4.4%

الحالة الزوجية

وفقاً لنتائج التعداد، يبلغ متوسط العمر عند الزواج الأول 22.24 سنة، حيث يبلغ لدى الذكور 24.06 سنة، ولدى الإناث 20.7 سنة.

أما العمر الوسيط للمتزوجين فهو 23 سنة للذكور، و20 سنة للإناث.

توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في العراق:

أعزب/عزباء: 41.6%

متزوج/متزوجة: 54.01%

مطلق/مطلقة: 1.28%

أرمل/أرملة: 2.8%

منفصل/منفصلة: 0.24%

توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في إقليم كوردستان:

أعزب/عزباء: 41%

متزوج/متزوجة: 55.83%

مطلق/مطلقة: 0.66%

أرمل/أرملة: 2.18%

منفصل/منفصلة: 0.33%

معدلات الوفيات والخصوبة

بيّن التعداد أن نسبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف من المواليد الأحياء تبلغ 26.7% في العراق، وترتفع في إقليم كوردستان إلى 34.3%.

أما معدل الخصوبة الكلي في العراق فيبلغ 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كوردستان إلى 3.5%.

الحالة الاقتصادية

كشف التعداد العام للسكان أن نسبة السكان النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) تبلغ 41.61% في العراق، بينما تصل في إقليم كوردستان إلى 46.06%.

توزيع العاملين حسب قطاع العمل:

نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً: 38.25% في العراق، و37.18% في إقليم كوردستان.

التعليم

تبلغ نسبة الأمية في العراق بين السكان (عشر سنوات فأكثر) 15.31%، وترتفع في إقليم كوردستان إلى 16.23%.

نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم حسب المراحل (ابتدائي، ثانوي):

الذكور: 51.5%

الإناث: 48.5%

كما يبلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88% في العراق، ويرتفع في إقليم كوردستان إلى 93%.

وهو "معدل جيد، لكنه لا يزال يشير إلى وجود بعض الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الابتدائي أو المتسربين منه"، وفق وزارة التخطيط العراقية.

الخدمات

بحسب نتائج التعداد، تتوفر مياه الشرب داخل المسكن لـ 87% من السكان في العراق، و82% من السكان في إقليم كوردستان، وهي "نسبة جيدة، لكن لا يزال هناك 13% من السكان يحصلون عليها من مصادر أخرى".

توزيع الأسر وفق مصادر الكهرباء:

%98 في العراق و93% في إقليم كوردستان يعتمدون على الشبكة العمومية.

%93 في العراق و93% في إقليم كوردستان يعتمدون على مصادر أخرى.

طرق التخلص من النفايات:

58% من الأسر تعتمد على جامعي النفايات.

13% من الأسر تتخلص من النفايات عن طريق حرقها، "وهي من الملوثات المهددة للبيئة"، مما يشير إلى "الحاجة إلى تحسين خدمات إدارة النفايات".

بخصوص الصرف الصحي:

تعتمد 49% من الأسر في إقليم كوردستان و44% من الأسر في العراق على شبكة الصرف الصحي للتخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية.

الوحدات السكنية

تشير نتائج التعداد إلى أن نسبة الأسر المالكة للوحدات السكنية تبلغ 72.15% في العراق، بينما تصل في إقليم كوردستان إلى 70.19%.