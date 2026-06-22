الإعلام والاتصالات توقف بث برنامج الإعلامية العراقية "منى سامي"

شفق نيوز- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الاثنين، إيقاف بث برنامج تبثه قناة "الأولى" العراقية وتغريمها 25 مليون دينار لمخالفته لائحة قواعد البث الإعلامي.

وجاء كتاب للهيئة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها رصدت مخالفتين في برنامج "مع منى سامي" الذي تقدمه الإعلامية العراقية "منى سامي" في الحلقة التي بُثت مساء أمس الأحد، تدخل ضمن "التحريض على العنف والكراهية"، وكذلك عدم "الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".

وبناء على ذلك أصدرت الهيئة قرارها بمنع بث البرنامج لمدة عشرة أيام، وتغريم القناة مبلغ 25 مليون دينار.