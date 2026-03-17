الإعلام والاتصالات توجه إنذاراً إلى قناة "UTV" وأحمد ملا طلال

شفق نيوز- بغداد

وجهت هيئة الإعلام والاتصالات، مساء اليوم الثلاثاء، عقوبة الإنذار إلى قناة "UTV" الفضائية، لمخالفتها لائحة قواعد البث الإعلامي في برنامج "مع ملا طلال"، مبينة أن العقوبة جاءت استناداً إلى تقرير فني أعدته دائرة التنظيم الإعلامي.

وقالت الهيئة في بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، ورد وكالة شفق نيوز، إن "التقرير شخّص مخالفة للقناة ومقدمها (أحمد ملا طلال) في الحلقة التي بُثت بتاريخ 15/3/2026، تضمّنت محتوىً إعلامياً لا ينسجم مع معايير الحياد والتوازن، واشتمل على مضامين من شأنها إثارة القلق العام، بما يتنافى مع الدور المهني للإعلام في تقديم معلومات دقيقة ومسؤولة".

واستندت الهيئة في قرارها إلى "أحكام الباب الثاني/ المادة (4) من لائحة قواعد البث الإعلامي، المتعلقة بالدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، وذلك لثبوت قيام مقدم البرنامج بتقديم محتوى اتسم بطابع انفعالي وتضمّن آراءً غير مستندة إلى معلومات موثقة أو مصادر معتمدة، وبما يخالف متطلبات الحياد والتوازن المهني في تقديم المحتوى الإعلامي".

وبناءً على ذلك، أمهلت الهيئة القناة ومقدمها مدة عشرة أيام، "لتصحيح المخالفة وتكييف محتوى البرنامج بما ينسجم مع الضوابط المهنية والقانونية المعتمدة".

وأكدت الهيئة أن "إجراءاتها التنظيمية تأتي في إطار مسؤوليتها في تنظيم الخطاب الإعلامي، وبما يحقق التوازن بين حرية التعبير المكفولة دستورياً، وضمان عدم توظيف المنصات الإعلامية في نشر معلومات غير دقيقة أو مضامين تخل بالاستقرار المجتمعي".

وجدّدت دعوتها للمؤسسات الإعلامية كافة إلى "الالتزام بالمعايير المهنية، وتوخي الدقة في تناول الموضوعات ذات الحساسية، بما يعزز ثقة الجمهور ويحفظ بيئة إعلامية مسؤولة".

وكان برنامج "مع ملا طلال"، عرض حلقة خاصة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل استضاف فيها عدد من الشخصيات، وتضمنت الحلقة مقدمة حول علاقة العراقيين بالحرب وانتقادات لاذعة لموقف السلطات والساسة العراقيين منها، حيث اعتبر المقدم أن العراق أكبر الخاسرين من الحرب بسبب هذه المواقف.