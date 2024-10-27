الإعلام والاتصالات تمنع ظهور انتفاض قنبر وثائر البياتي من الظهور التلفزيوني (وثائق)

شفق نيوز/ قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، منع انتفاض قنبر وثائر البياتي من الظهور في القنوات الفضائية بسبب تصريحاتهما المحرضة على العنف.

ووفقاً لوثائق صادرة من الهيئة بتاريخ اليوم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن القرار جاء لكون قنبر والبياتي يطرحان مضامين تخالف لائحة قواعد البث الإعلامي وتحديداً التحريض على العنف والكراهية.

كما حددت الهيئة أن تصريحات قنبر والبياتي تفتقر للدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.

وأشارت الهيئة إلى أن قنبر "يروج للكيان الصهيوني" ويدعم ويشجع سياساته وأفعاله، فيما لفتت إلى أن البياتي يدعو إلى العنف ويستهدف العملية السياسية والنظام الديمقراطي ويهدد السلم الأهلي.