الإعلام والاتصالات تمنع الظهور الإعلامي لبشير الحچيمي لمدة سنة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الخميس، عن منع ظهور المحلل السياسي بشير الحجيمي، في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق.

وجاء في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز إنه "نظرا للإساءة الى علاقات العراق الدولية وتكرار المخالفات المرتكبة من قبل بشير الحجيمي واستمراره في تبني الخطاب المخالف نفسه أثناء استضافته في المؤسسات الإعلامية، على الرغم من صدور إجراءات بحقه، تقرر منع الظهور الإعلامي لبشير الحجيمي في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة عام واحد بما فيها البرامج التي تبث عبر المنصات الرقمية بودكاست وغيرها من تاريخ صدور قرارنا هذا، وتتحمل الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".