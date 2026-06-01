الإعلام والاتصالات العراقية توجه إنذاراً لـ"فتاح الشيخ" بسبب إيران

وجهت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الاثنين، إنذاراً إلى المحلل السياسي "فتاح الشيخ" بعد تصريح له على إحدى القنوات الفضائية اعتبرته منافياً للوائح البث.

وبحسب الإنذار الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه جاء على خلفية تصريح للشيخ خلال برنامج "مع ملا طلال" الذي يُبث على قناة "UTV" الفضائية، مساء يوم أمس الأحد، قال فيه: "إيران تاج رأس كل عراقي".

وبينت الهيئة أن تصريح الشيخ "يُعد مخالفاً للائحة قواعد البث الإعلامي"، ويدخل ضمن مادة "التحريض على العنف والكراهية"، وقررت توجيه الإنذار.