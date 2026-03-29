الإعلام والاتصالات العراقية تمنع ظهور إعلاميين وتوجّه إنذاراً لثالث وقناة عربية (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، جملة من القرارات الانضباطية بحق عدد من الإعلاميين، تضمنت منع الظهور الإعلامي وإنذاراً رسمياً، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بالضوابط المهنية.

وبحسب 3 وثائق رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد قررت الهيئة منع ظهور الإعلامي حسام الطائي، في وسائل الإعلام، لمدة 90 يوماً، مشيرةً إلى أن القرار جاء على خلفية مخالفته لضوابط النشر.

كما أصدرت الهيئة، إنذاراً بحق الإعلامي أحمد عبد السادة، داعيةً إياه إلى الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة وتجنب تكرار المخالفات مستقبلاً.

وفي سياق متصل، شمل قرار آخر منع ظهور الإعلامي نزار حيدر لمدة 30 يوماً، ضمن إجراءات مشابهة تهدف إلى ضبط الأداء الإعلامي والالتزام بالخطاب المهني المسؤول.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات تشخيص مخالفة في أحد التقارير التلفزيونية التي بثتها قناة "العربية الحدث" الفضائية يوم السبت الموافق 28/03/2026.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التقرير المشار إليه احتوى مضامين مخالفة لأحكام لائحة قواعد البث الإعلامي، ولا سيما الباب الثاني/ المادة (1) المتعلقة بمنع التحريض على العنف والكراهية، والمادة (3) الخاصة بحظر بث المواد الكاذبة أو المضللة، فضلاً عن المادة (4) التي تلزم بالدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".

وقررت الهيئة، بحسب البيان، توجيه عقوبة الإنذار إلى القناة، وإلزامها بحذف المادة الإعلامية المخالفة من جميع منصاتها، إضافة إلى نشر اعتذار رسمي وفق السياقات المعتمدة، بما ينسجم مع الضوابط المهنية والقانونية النافذة.

وأكدت أن "الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي يُعد واجباً قانونياً على جميع المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق أو الموجهة إليه، وأن أي تجاوز لهذه الضوابط سيُواجه بإجراءات تنظيمية وقانونية وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004".