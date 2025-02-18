الإعلام والاتصالات العراقية تقرر قطع الإنترنت عن "كورك تيليكوم"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراء عقابي بحق شركة كورك تيليكوم، يقضي بقطع خدمة الإنترنت عنها بشكل فوري.

وبحسب بيان صدر عنها، ورد الى وكالة شفق نيوز، فإن هذا القرار يأتي بسبب عدم التزام الشركة بتسديد الديون المستحقة عليها واستمرارها في ارتكاب المخالفات المسجلة ضدها.

وذكرت الهيئة في بيانها أنها قامت بمخاطبة وزارة الاتصالات لتنفيذ هذا القرار، مشددة على ضرورة قيام شركة كورك بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، لضمان حماية حقوق المستهلكين.

كما وجهت الهيئة قسم صوت المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شكاوى المشتركين بشأن انقطاع الخدمة، وتسجيلها بشكل رسمي، مع تحميل شركة كورك تيليكوم كامل المسؤولية عن التبعات الناتجة عن قطع الخدمة.