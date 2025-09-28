الإعلام والاتصالات العراقية تطلق امتداداً رقمياً جديداً لطلبة الدراسات العليا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، عن إطلاق امتداد رقمي جديد لطلبة الدراسات العليا لعرض نتاجاتهم العلمي وبحوثهم الأكاديمية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها الامتداد الرسمي الجديد "id.iq" مخصص لطلبة الدراسات العليا في الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية في العراق، وهو ضمن سياسة دعم وتمكين الطلبة أكاديمياً ورقمياً، بما يسهم في تعزيز هويتهم الرقمية واظهار نتاجهم العلمي من بحوث ومشاريع وإنجازات أكاديمية على المستويين المحلي والدولي.

وبينت أن الاشتراك في الامتداد الجديد سيكون "مجاناً في السنة الأولى وفق السياسة المعتمدة".

وأشارت إلى أن شروط الحصول على النطاق تتطلب: هوية الطالب الجامعية أو كتاب تأييد رسمي من الكلية أو المعهد، ونسخة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة، ونسخة من المستمسكات الرسمية الخاصة بالمشروع الأكاديمي.