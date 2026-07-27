الإعلام الأمني: أكثر من 1.8 مليون أجنبي دخلوا العراق لإحياء الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، مساء اليوم الاثنين، أن عدد زائري الإمام الحسين الوافدين لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية قارب المليوني زائر لغاية الآن.

وقال معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد الزوار الأجانب الذين دخلوا العراق منذ الأول من شهر محرم الحرام للعام الهجري الحالي ولغاية ليلة أمس الأحد، بلغ مليوناً و813 ألفاً و188 زائراً، من 172 جنسية من مختلف دول العالم.

وأوضح أن هذه الأرقام "تعكس حجم الحدث العالمي الذي تشهده الزيارة الأربعينية وتؤكد في الوقت ذاته القدرات العالية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية في إدارة الجموع المليونية بكفاءة واقتدار من خلال الخطط الأمنية والتنظيمية المتكاملة التي تنفذها بمختلف صنوفها وتشكيلاتها".

وأشار إلى الدور الذي تلعبه اللجنة العليا للزيارات المليونية وبالتنسيق بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية الأمر الذي أسهم في توفير بيئة آمنة وخدمية متكاملة للزائرين منذ دخولهم البلاد وحتى وصولهم إلى الأماكن المقدسة.

ويوم أمس الأحد، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ارتفاع عدد الزائرين الوافدين إلى البلاد منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس الأول السبت بلغ مليوناً و500 ألف و977 زائراً من مختلف دول العالم.

وتشهد محافظة كربلاء سنوياً توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة.