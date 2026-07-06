الإعلام الأمني توضح خارطة تشييع خامنئي وعدد المواكب المشاركة فيه

شفق نيوز- النجف

أوضح رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، يوم الاثنين، خارطة تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وعدد المواكب المشاركة في التشييع بمحافظتي النجف وكربلاء، فيما ناشد الجميع بعدم "تسييس" مراسم التشييع أو "استغلالها" لأغراض سياسية.

وقال معن خلال مؤتمر صحفي في مبنى محافظة النجف، إن جميع التشكيلات الأمنية تشارك في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مراسم تشييع خامنئي.

وشدد على عدم وجود لأي منع على أي شخصية من الحضور في تشييع الخامنئي.

وأضاف، أن طول خط سير التشييع يبلغ في النجف 6 كيلومترات، فيما يبلغ خط سير التشييع في مربلاء مسافة 5.8 كيلومتر.

وأوضح معن، أن 351 موكباً سيشارك في التشييع.

كما أشار إلى أن أكثر من 3 آلاف إعلامي عراقي وعربي وأجنبي سيشاركون في تغطية مراسم التشييع، إضافة إلى توفير2500 كاميرا و23 مركز بث مباشر لتغطية المراسم.

ولفت رئيس خلية الإعلام الأمني، إلى تخصيص 150 عجلة إسعاف للمشاركة في الخطة الصحية الخاصة بمراسم التشييع في النجف الأشرف وكربلاء.

وأكد معن، إعداد خطة مرورية خاصة بمحافظتي النجف وكربلاء والمحافظات المجاورة، بما يضمن انسيابية حركة السير خلال مراسم التشييع.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفاد مصدر مطلع، بأن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيستقبل، مساء يوم غد الثلاثاء، في مطار النجف الدولي، جثمان المرشد الإيراني السابق علي الخامنئي.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "عائلة خامنئي تصل غداً إلى محافظة كربلاء للمشاركة في مراسم التشييع".

وأضافت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، فضلاً عن نجل خامنئي الأكبر سيشاركون غداً في مراسم التشييع بالعراق".

هذا وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، مراسم تشييع خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، وسط مشاركة جماهيرية واسعة وإجراءات تنظيمية وأمنية غير مسبوقة، فيما قدرت السلطات عدد المشاركين المتوقعين بما يتراوح بين 15 و20 مليون شخص.