الإعلام العراقية توقف برنامجاً شهيراً وتمنع إعلامياً من الظهور.. وثيقة

شفق نيوز/ أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، قراراً يقضي بمنع ظهور الإعلامي"سلام عادل فليح" على شاشات التلفزيون ومشاركته في البرامج الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، فيما قررت إيقاف برنامج شهير تبثه قناة UTV الفضائية.

وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن القرار ينفذ اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب في 4 أيار 2025، وذلك استناداً إلى الصلاحيات القانونية وتنفيذاً لأحكام الأمر (65) لسنة 2004.

ووفقاً للوثيقة فإن القرار جاء على خلفية مخالفات إعلامية تتعلق بمضامين برامج شارك فيها تضمنت خرقاً لقواعد البث الإعلامي، أبرزها التحريض على العنف والكراهية.

وفي وثيقة اخرى، الهيئة قررت إيقاف برنامج "الحق يقال"، الذي يقدمه الإعلامي عدنان الطائي، مؤكدة أن القرار جاء بعد تسجيل مخالفات تتعلق بمضامين الحلقة التي عُرضت بتاريخ 30 نيسان 2025، والتي تضمنت خروقات صريحة لقواعد البث الإعلامي، على حد قولها.