الإعلام العراقية توجه إنذارا لقناتين فضائيتين وتمنع ظهور محلل سياسي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأربعاء، عن توجيه إنذار لقناتين فضائيتين وتغريم إحداهما مبلغاً مالياً، ومنع محلل سياسي من الظهور عبر وسائل الإعلام.

وجاء في وثائق صادرة من الهيئة وموقعة من رئيسها بليغ أبو كلل، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، توجيه إنذار لقناة "الأيام" الفضائية، وضرورة الالتزام بالمضامين المهنية في لائحة قواعد البث الإعلامي.

ونصت وثيقة ثانية على فرض غرامة خمسة ملايين دينار على قناة "الدولة" الفضائية، بسبب برنامج يبث على القناة، وتوجيه إنذار لها بتصحيح الوضع القانوني من خلال إزالة المخالفة وتقديم اعتذار رسمي.

أما الوثيقة الثالثة فقد نصت على منع ظهور المحلل السياسي هيثم المياحي، في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة 30 يوماً.