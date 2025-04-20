الإعلام العراقية تنعى الكاتب جمعة اللامي

شفق نيوز/ نعى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، نوفل أبو رغيف، يوم الأحد، وفاة الكاتب والصحفي والروائي العراقي الكبير جمعة اللامي، عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

واستذكر أبو رغيف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مسيرة الراحل، مبيناً أن "هيئة الإعلام والاتصالات إذ تنعى هذا القلم الفذ، فإنها تستذكر دوره العميق في ترسيخ المهنية الصحفية والشجاعة الأدبية، وتثمّن بصمته الراسخة في مسيرة الصحافة العراقية".

ودعا أبو رغيف، المنابر الإعلامية لتسليط الضوء على "مسيرته الحافلة بالإبداع وشجاعة الرأي، ليكون درساً لمعاصريه وتلامذته وللأجيال".

وجمعة عجيل درويش اللامي، وُلد في ميسان عام 1947 وانتقل إلى بغداد في 1959، شغل منصب رئيس تحرير لمجلة "وعي العمّال" ومدير تحرير لمجلة "ألف باء".

حُكم على اللامي بالسجن 12 عاماً عام 1963 بسبب انتمائه للحزب الشيوعي العراقي، وقضى ست سنوات في السجون العراقية.

غادر اللامي العراق عام 1979 واستقر في الشارقة منذ 1980، حيث عمل في صحيفتي "الخليج" و"الاتحاد"، وترأس مركز الشارقة – ميسان للحوار والتنمية الثقافية.