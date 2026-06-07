الإعلام العراقية تنذر برنامجاً في قناة فضائية وتوجه بحذف ‏إحدى حلقاته

شفق نيوز- بغداد

وجّهت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، إنذاراً إلى أحد ‏برامج "قناة الرشيد" بسبب ما عدتها "مخالفة" للائحة قواعد البث ‏الإعلامي.‏

وجاء في كتاب للهيئة مذيلاً بتوقيع رئيس‎ ‎الجهاز التنفيذي بليغ ‏أبو كَلل، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "برنامج الملف 13 مع أحمد ‏الحربي" الذي تبثه "قناة الرشيد" ارتكب مخالفة للحلقة التي تم ‏بثها أول أمس الجمعة، حيث عدّت بعض مداخلات مقدم البرنامج ‏‏"مخالفة" للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة.‏

وأضاف، أن المخالفة جاءت تحديداً في (الباب الثاني / المادة 4): ‏الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.‏

وأكد الكتاب، على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية التي ‏تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة، ‏مع حذف الحلقة المشار إليها أعلاه من المنصات الرقمية للقناة.‏

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد أعلنت بتأريخ (14 ‏أيار/ مايو 2026)، إيقاف بث برنامج (الحق يقال) الذي يقدمه ‏عدنان الطائي لمدة 45 يوماً، وذلك لـ"عدم المهنية" في أسلوب ‏التقديم وإدارة الحوار.‏