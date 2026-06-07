الإعلام العراقية تنذر برنامجاً في قناة فضائية وتوجه بحذف إحدى حلقاته
شفق نيوز- بغداد
وجّهت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، إنذاراً إلى أحد برامج "قناة الرشيد" بسبب ما عدتها "مخالفة" للائحة قواعد البث الإعلامي.
وجاء في كتاب للهيئة مذيلاً بتوقيع رئيس الجهاز التنفيذي بليغ أبو كَلل، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "برنامج الملف 13 مع أحمد الحربي" الذي تبثه "قناة الرشيد" ارتكب مخالفة للحلقة التي تم بثها أول أمس الجمعة، حيث عدّت بعض مداخلات مقدم البرنامج "مخالفة" للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة.
وأضاف، أن المخالفة جاءت تحديداً في (الباب الثاني / المادة 4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.
وأكد الكتاب، على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة، مع حذف الحلقة المشار إليها أعلاه من المنصات الرقمية للقناة.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد أعلنت بتأريخ (14 أيار/ مايو 2026)، إيقاف بث برنامج (الحق يقال) الذي يقدمه عدنان الطائي لمدة 45 يوماً، وذلك لـ"عدم المهنية" في أسلوب التقديم وإدارة الحوار.