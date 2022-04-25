الإعلام الرقمي: غياب قانون لتنظيم "الفضاء الافتراضي" تسبب بـ"حشر" اسم القضاء في المناكفات السياسية

شفق نيوز / جدد مركز الإعلام الرقمي، يوم الاثنين، دعوته لتنظيم الفضاء الرقمي في العراق عبر قانون يُنظم المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما بيّن أن القانون سيمنع الجهات والشخصيات السياسية من تداول اسم القضاء وزجه في الجدال والمناكفات السياسية، دعا الأحزاب والكتل السياسية كافة لعدم نقل الخلافات السياسية فيما بينهم للعالم الافتراضي.

وقال المركز في بيانٍ ورد لوكالة شفق نيوز إن "وجود قانون رادع سيمنع -بلا شك- الجهات والشخصيات السياسية من تداول اسم القضاء وزجه في الجدال والمناكفات السياسية في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح المركز أن "بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر في يوم السبت 23 نيسان الحالي، الذي كان واضحا في مطالباته بعدم استخدام اسمه في مواقع التواصل من قبل الاحزاب، يجسد هذه الحاجة الى قانون تشريعي يردع من يسيئون لمكانة القضاء، ويتدخلون في شؤونه، فضلا عن المساس بهيبته في النظام السياسي الجديد الذي يقوم على الفصل بين السلطات".

ونوه المركز في بيانه إلى أن "الأخبار والمعلومات المزيفة التي تعج بها مواقع التواصل من جانب بعض الأحزاب ومن ينتسبون لها تؤدي إلى التشويش على الرأي العام الوطني وضياع الحقيقة وتضليل الناس من أجل تصفية الحسابات فيما بينهم لأغراض حزبية وغايات شخصية"، داعيًا الاحزاب والكتل السياسية كافة إلى عدم نقل الخلافات السياسية فيما بينهم للعالم الافتراضي.

وجدد المركز دعوته للجهات التشريعية بـ"إيلاء أهمية قصوى لتنظيم المحتوى الرقمي في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أسوة بدول العالم، مما سيعزز السيطرة على الأخبار المضللة والجيوش الالكترونية التي تستهدف المؤسسة القضائية".