الأعضاء الجدد لمجلس محافظة ذي قار يؤدون اليمين القانونية

شفق نيوز/ أدى أعضاء مجلس محافظة ذي قار الجديد، يوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية للمباشرة بمهامهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن 17 عضواً من أعضاء مجلس محافظة ذي قار الجديد، قاموا بتأدية اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، باستثناء المحافظ محمد هادي الغزي، بسبب سفره خارج المحافظة.

وبين مراسلنا أن الجلسة التي من المؤمل عقدها ظهر اليوم بين أعضاء مجلس المحافظة، تأجلت لإشعار آخر بسبب عدم حصول التوافق السياسي في بعض المحافظات الأخرى، حيث يطمح الإطار التنسيقي إلى تمرير اتفاقات تقاسم المناصب في المحافظات دفعة واحدة.