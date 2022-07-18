الأعرجي يترأس اجتماعا خاصا بعودة النازحين

شفق نيوز/ عقدت اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني رقم 7 / 2021.

وذكر بيان لمستشارية اﻷمن القومي أنه رئيسها "قاسم الأعرجي، ترأس اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني، رقم 7 / 2021، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ووكيل الاستخبارات الاتحادية، وممثل وزارة الهجرة".

واشار البيان إلى أن الاجتماع، ناقش التوصيات المتعلقة بالنازحين وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية ، فضلا عن بحث تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، والتأكيد على اعتماد المعايير الأمنية والإنسانية في هذا الملف.