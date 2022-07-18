سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأعرجي يترأس اجتماعا خاصا بعودة النازحين

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-18T20:01:26+0000
الأعرجي يترأس اجتماعا خاصا بعودة النازحين

شفق نيوز/ عقدت  اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني رقم 7 / 2021.

وذكر بيان لمستشارية اﻷمن القومي أنه رئيسها "قاسم الأعرجي، ترأس اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني، رقم 7 / 2021، بحضور  رئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل جهاز المخابرات  الوطني، ووكيل  الاستخبارات الاتحادية، وممثل وزارة الهجرة". 

واشار البيان إلى أن الاجتماع، ناقش التوصيات المتعلقة بالنازحين وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية ، فضلا عن بحث تقديم الدعم   والتسهيلات اللازمة لهم، والتأكيد على اعتماد المعايير الأمنية والإنسانية في هذا الملف.

related

حقوق الانسان في العراق تحدد 4 معوقات تحول دون عودة النازحين لمناطقهم

Date: 2021-06-01 06:48:10
حقوق الانسان في العراق تحدد 4 معوقات تحول دون عودة النازحين لمناطقهم

إيطاليا تساهم بـ2.4 مليون دولار لدعم مجتمعات متضررة من داعش في العراق

Date: 2021-06-27 18:05:05
إيطاليا تساهم بـ2.4 مليون دولار لدعم مجتمعات متضررة من داعش في العراق

المركزي والمصارف العراقية الخاصة يطلقان حملة لإغاثة النازحين في كوردستان

Date: 2022-01-27 07:57:34
المركزي والمصارف العراقية الخاصة يطلقان حملة لإغاثة النازحين في كوردستان

"الحياة فرص".. حكمة تجسدت في فتاة عراقية قهرت ويلات التهجير والخراب

Date: 2022-03-27 15:44:38
"الحياة فرص".. حكمة تجسدت في فتاة عراقية قهرت ويلات التهجير والخراب