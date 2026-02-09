الأعرجي: لم يتبق سوى دفعة واحدة من العراقيين في مخيم الهول

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، أن العراق نجح في إعادة جميع رعاياه من مخيم الهول، ولم يتبقَّ سوى دفعة واحدة.

وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل سفيرة مملكة إسبانيا لدى العراق، أليثيا ريكو بيريث، حيث تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وزيادة التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات ومكافحة الإرهاب".

وأكد الأعرجي، أن "العراق يواصل العمل مع شركائه وأصدقائه لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة عبر انتهاج سياسة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف"، مشدداً على أن "المعركة ضد تنظيم داعش ما تزال مستمرة، وأن تماسك المجتمع الدولي في مواجهة الجماعات الإرهابية يظل ضرورة ملحّة".

وأشار إلى أن "العراق نجح في إعادة جميع رعاياه من مخيم الهول، ولم يتبقَّ سوى دفعة واحدة"، لافتاً إلى "ما تحقق من جهود فاعلة في تأهيل وإدماج العائلات العائدة ضمن المجتمع العراقي".

وأوضح أن "هذا الإنجاز جاء ثمرةً للتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية"، كما شدد على أن "العراق يسعى إلى تهيئة بيئة آمنة داعمة للتنمية والاستثمار، الأمر الذي يتطلب معالجة التحديات الإقليمية ،وبما يرسخ دعائم الاستقرار والسلام".

من جانبها، أكدت السفيرة الإسبانية، حرص بلادها على "تطوير العلاقات الثنائية مع العراق"، مشيرةً إلى أن "التعاون مع الجانب العراقي أسهم في نقل الرعايا الإسبان من مخيم الهول"ز

وشددت على أن "الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لاستعادة الهدوء في المنطقة"، مشيدة بـ"الدور المحوري الذي يضطلع به العراق في تعزيز الاستقرار وإعادة الطمأنينة".

وكان رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، ارتفاع عدد سجناء تنظيم "داعش" المرحلين إلى العراق، إلى 4583 سجيناً من العراقيين والسوريين وجنسيات مختلفة.

يذكر أن العدد المتوقع وصوله سيصل إلى أكثر من 7000 عنصر من داعش، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد