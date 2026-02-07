الأعرجي: العراق يتجه نحو الاستثمار في التقنيات الجيومكانية والمدن الذكية

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، يوم السبت، أن العراق يتجه نحو الاستثمار في التقنيات الجيومكانية وبناء المدن الذكية، في إطار رؤية حكومية تستند إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم مسارات التنمية وتعزيز الاستقرار.

جاء ذلك، خلال كلمة للأعرجي، ألقاها في المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الجيومكانية والمدن الذكية، الذي نظمته مستشارية الأمن القومي / المركز الوطني لإدارة البيانات المكانية، برعاية رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، وبمشاركة محلية ودولية واسعة، تابعته وكالة شفق نيوز.

وقال الأعرجي، إن "العراق ماضٍ بإعادة رسم معادلات الأمن والاقتصاد والتنمية وفق منطق الدولة القادرة"، مشيرا إلى أن "الأمن القومي أصبح اليوم مرهوناً بامتلاك التكنولوجيا المتقدمة والسيطرة على الفضاء المعلوماتي وحوكمة البيانات السيادية".

وأضاف أن "الصراعات اليوم لاتدار على الأرض بل في فضاء البيانات والذكاء ودقة المعلومة وأن من يدير المعلومة هو من يدير المشهد"، مشيرا ألى أن "العراق يتعامل مع هذا الواقع بسياسات واضحة وإرادة سياسية ثابتة وبخطط مركزية تقودها مستشارية الأمن القومي أفضت الى توحيد القرار ومنع الازدواجية وحماية المشاريع ذات الطابع السيادي".

وأكد الأعرجي، أن "لا أمن من دون اقتصاد ولا اقتصاد بلا استثمار محمي ومستقر، وأن العراق لا يطرح نفسه كسوق استهلاكية بل شريك استراتيجي طويل الأمد يوفر بيئة أمنية مستقرة وإطاراً قانونيا منضبطا"، مشيرا إلى أن "الاستثمار في التقنيات الجيومكانية والمدن الذكية هو استثمار في استقرار الدولة وأمن المجتمع ومستقبل المنطقة ومسار تلتقي فيه المصالح المشتركة".

كما أشار إلى أن "توجه العراق نحو الاستثمار في التقنيات الجيومكانية والمدن الذكية يعكس توجهاً سيادياً من خلال القرار المستقل والشراكات المتوازنة التي تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل وتسهم في ذات الوقت باستقرار المنطقة"، لافتا إلى أن "مخرجات هذا المؤتمر سوف لن تكون مجرد توصيات نظرية، بل قرارات قابلة للتنفيذ مثلما أثبتت التجارب السابقة".