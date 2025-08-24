الإعدام والسجن 10 سنوات بحق قتلة طالب كلية الشرطة في الديوانية

شفق نيوز- الديوانية

أصدرت محكمة جنايات (القادسية) الديوانية، يوم الأحد، حكمين بحق قتلة طالب كلية الشرطة أمير الخالدي في المحافظة.

وحكمت المحكمة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالإعدام بحق ستة مدانين أقدموا على ارتكاب هذه الجريمة اثناء عودته إلى محل سكناه بسبب خلافات مع عشيرة المجنى عليه، وصدر الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه.

كما حكمت محكمة الجنايات، بالسجن لمدة 10 سنوات بحق خمسة منهم عن جريمة الدكة العشائرية، أقدموا فيها على استهداف منزل المجنى عليه بالأسلحة النارية دون تسجيل إصابات، وجاء الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية / 1 و 3 منه والمادة 132 / 2 من قانون العقوبات.