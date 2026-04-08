بغداد.. الإعدام والمؤبد لتاجري مخدرات و10 سنوات لمنتحل صفة قاضٍ وضابط

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، صدور أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لتاجري مخدرات، والسجن عشر سنوات لمنتحل صفة قاضٍ وضابط.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بحق مدانين في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، الأول بالإعدام والثاني بالسجن المؤبد"، مبيناً أن "المدانين ضبط بحوزتهما 9 كيلوغرامات من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار والترويج بين المتعاطين".

وأشار إلى أن "الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

وفي بيان منفصل، ذكر المجلس أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفتي (قاضٍ) و(ضابط) برتبة لواء في وزارة الداخلية".

وأضاف أن "المدان أقدم على استخدام هذه المناصب الوهمية للاحتيال على المواطنين تحقيقاً لمكاسب مادية غير مشروعة"، مشيراً إلى أن الحكم صدر وفقاً لأحكام القرار 160/ أولاً/ 1-2 لسنة 1983 المعدل.