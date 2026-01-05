الإعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات في العراق

شفق نيوز- النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الاثنين، أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد بحق ستة من تجار المخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب بيان للمحكمة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن أحكاماً بالسجن المؤبد بحق خمسة مدانين ضبطت بحوزتهم كمية تقدر بنحو 2 كيلوغرام من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة، بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدرت هذه الأحكام بحقهم وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة نفسها حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات ضبطت بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من القانون نفسه.