الإعدام لمدان بإدخال كغم واحد من المخدرات للعراق عبر العاب واطارات

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، بأن محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان بتهريب مواد مخدرة الى العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أصدرت هذه العقوبة بحق المدان لقيامه بإدخال أكثر من كيلوغرام من المواد المخدرة من خارج البلاد إلى المحافظة قبل أشهر.

وأضاف المصدر، أن المدان اعترف انه ادخل تلك المواد بقصد ترويجها بين المتعاطين، عبر استخدام ألعاب الأطفال وإطارات مطاطية لإخفاء المخدرات المهربة.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.