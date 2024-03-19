الإعدام لقاتل والسجن لتاجري مخدرات في النجف وواسط

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الثلاثاء، حكمين بالإعدام والسجن المؤبد لشخصين أدينا بالقتل والمتاجرة بالمخدرات.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم تمت إدانته بقتل احد المواطنين رميا بالرصاص وسط مركز المحافظة بسبب ثأر عشائري قديم".

كما اصدرت المحكمة وفقاً للمصدر، "حكماً بالسجن المؤبد وغرامة 20 مليون دينار عراقي، بحق تاجر مخدرات خطير تمت ادانته بمحاولة إدخال نصف كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة قادم بها من محافظة البصرة الى النجف".

وبين المصدر، أن "القرارين صدرا استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل و28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 52 لسنة 2017 ".

في السياق، أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان ضبط بحوزته 80 غرام من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لإحكام المادة 27/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132 منه".