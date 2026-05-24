الإعدام لقاتل صائغ صابئي بعد 9 سنوات من الجريمة

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، يوم الأحد، حكما بالإعدام ضد قاتل صائغ ذهب صابئي، بعد اختطافه، وذلك عام 2018.

وقالت عائلة الصائغ لوكالة شفق نيوز، إن هذا القاتل، هو الثاني ضمن عصابة مكونة من 3 أفراد، حيث تم اعتقال أو فرد منها بعد أشهر من وقوع الجريمة وصدر حكم الإعدام بحقه.

وتابعت أن هذا الفرد الثاني من العصابة، وصدر الحكم الإعدام بحقه اليوم، على أن يتم اعتقال الثالث، وما تزال القضية مفتوحة لغاية الان، رغم مرور 9 سنوات على وقوع الجريمة.

وتعود القضية إلى ايار 2018، حيث اختطف صائغ ذهب من منطقة بغداد الجديدة، وجرى سرقة محتويات المحل بالكامل، قبل ان يتم قتله ورميه في طريق عام، حيث عثر عليه بعد أيام من اختطافه.

كما أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن إصدار محكمة جنايات الكرخ حكما بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات، بحق مدان عن جريمة انتحال صفة من الوظائف العامة.

وبين أن "المدان أقدم على انتحال صفة قاضٍ وموظف في هيئة النزاهة، بقصد الحصول على منفعة مادية"، موضحا أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة أولاً / 1 و2 منه".