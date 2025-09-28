الإعدام لقاتل سائق تاكسي في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أصدرت محكمة كركوك، يوم الأحد، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق قاتل سائق التاكسي، الذي عُثر على جثته في منزل غير مكتمل البناء بحي شوراو.

وأخبر مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، بأن الجريمة وقعت قبل عدة أشهر، عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن اختفاء السائق، لتباشر التحقيقات التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم واعتقاله بعد جمع الأدلة والشهادات.

وأوضح المصدر أن "التحقيقات أظهرت أن الجريمة كانت متعمدة، وأن المتهم ارتكبها بدافع شخصي، ما استدعى تقديمه للقضاء"، مبيناً أن المحكمة أصدرت حكمها بعد جلسات مطوّلة واستماع الشهود والخبراء.

وكانت الشرطة العراقية في كركوك، قد عثرت على جثة السائق مرمية في هيكل قيد الانشاء في منطقة شوارو يوم 2 أيار الماضي، وقد تمت سرقة سيارة المجني عليه وفر القاتل إلى جهة مجهولة، لكن قوات الأمن تمكنت من اعتقاله خلال 24 ساعة من تنفيذه الجريمة وقدمته للقضاء للمحاكمة.