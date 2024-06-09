الإعدام لـ7 تجار مخدرات بينهم أجنبي في العراق

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية العراقية، يوم الاحد، أحكاماً بإعدام 7 تجار مخدرات من بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية، وذلك عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها الأول بالإعدام لأربعة مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة، فيما أصدرت حكمها الثاني ضد ثلاثة مدانين بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية لقيامه باستيراد المواد المخدرة من دول الجوار لغرض الإتجار بها".

وأضاف البيان، أن "هذه الأحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".