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الإعدام لجزائري قتل عراقياً ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-20T11:28:16+0000
الإعدام لجزائري قتل عراقياً ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن محكمة الجنايات ذي قار أصدرت عدة أحكام جنائية بينها الإعدام لجزائري الجنسية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما بالإعدام بحق شخصين أحدهما (جزائري) الجنسية بعد إدانتهما بقتل مواطن عراقي أثناء اقتحام مكتب الصيرفة التابع له وسط العاصمة بغداد قبل عدة أعوام".

واضاف، أن "المحكمة اصدرت أيضا حكما بالسجن المؤبد بحق شخص تمت إدانته بارتكاب جريمة قتل وحرق منازل سكنية لمواطنين اثناء نزاع عشائري وقع مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "الأحكام القضائية صدرت استناداً إلى المادتين (4) من قانون مكافحة الإرهاب، و(406) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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