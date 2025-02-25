الإعدام لتاجر مخدرات والمؤبد لإرهابي "فجّر عبوات ناسفة" في العراق

شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، حكمين بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 1 كغم من "امفيتامين"، وإرهابي "فجّر عبوات ناسفة على القوات الأمنية".

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات البصرة، أصدرت حكما بالاعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأوضح، أن "المدان ضبط بحوزته واحد كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين، مع أدوات تستخدم في تحضير المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأشار إلى أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الأنبار، يوم الثلاثاء، حكماً بـ"السجن المؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمة اشتراكه بزرع وتفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية".

وبينت، أن "الحكم بحق الارهابي صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/3 و5 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".