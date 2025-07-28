الإعدام لتاجر مخدرات أجنبي الجنسية في العراق

شفق نيوز- البصرة

أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم الاثنين، حكما بالإعدام لتاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته خمسة كيلو غرام من مادتي المثيل امفيتامين والترامادول المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف البيان، أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".