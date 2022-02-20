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الإعدام شنقاً لامرأة قتلت زوجها حرقاً في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-20T10:53:08+0000
الإعدام شنقاً لامرأة قتلت زوجها حرقاً في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع في ذي قار، يوم الاحد، بصدور حكم الاعدام بحق امرأة تمت إدانتها بقتل زوجها في مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار اصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق امرأة اقدمت على قتل زوجها حرقا داخل منزلهما في نيسان من العام الماضي، بسبب قيامه بخطبة امرأة أخرى للزواج منها".

وبين المصدر، ان "القرار صدر غيابيا بسبب هرب المدانة، وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 30 نيسان/ أبريل 2021، بأن "زوجة أقدمت على اضرام النار بجسد زوجها أثناء نومه في غرفتهما حيث قامت برش الغرفة بمادة النفط واشعالها، وأحكام قفل الباب بقوة حتى لا يلوذ بالفرار أثناء نهوضه"، لافتا إلى أن " الزوج بعد نهوضه من النوم حاول الهرب من غرفة النوم ولكنه لم يستطع فاختبئ في (ثلاجة) الغرفة حتى التهمتها النيران بشكل كلي".

وأضاف، أن" مواطني المنطقة هرعوا لإطفاء النيران في المنزل عندما شاهدوا النيران تخرج من شرفات المنزل، حيث شاهدتهم زوجته وهربت من المنزل إلى مكان مجهول "، مضيفا أن" قاضي التحقيق أصدر أمر القاء قبض بحق الزوجة وفق أحكام المادة 405‪  من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل / الشروع بالقتل.

وبين المصدر، أن " الزوج تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وكانت نسبة حروقه كبيرة جدا، حيث تم نقله لاحقا لمنطقة الاهواز في جمهورية إيران، حيث تجاوز مرحلة الخطر رغم بلوغ نسبة الحروق في جسده أكثر من 60%".

ونوه المصدر، إلى أن" سبب إقدام الزوجة على ارتكاب هكذا فعل مروع بحق زوجها، كان نتيجة قيام المجنى عليه بالزواج من امرأة ثانية، حيث انه متزوج منذ 14 عاما الزوجة الجانية ولم تستطع انه تنجب أطفالا له".

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