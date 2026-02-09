الإعدام "شنقاً حتى الموت" لمنفذ جريمة اغتيال محمد باقر الصدر

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق "سعدون صبري القيسي"، المدان بتنفيذ جريمة اغتيال محمد باقر الصدر.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الحكم جاء استنادًا إلى جهد جهاز الأمن الوطني في التحقّيق والمتابعة الاستخبارية، وبعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية.

ويُذكر أن صبري القيسي، أُدين بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، من بينها تنفيذ جريمة التصفية بحقّ السيد الشهيد محمد باقر الصدر وعددٍ من علماء بيت الحكيم والمواطنين الإبرياء، وفق بيان الأمن الوطني.