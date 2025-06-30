الإعدام بحق مرتكبي جريمة قتل المرجع الصدر وبنت الهدى.. فيديو

شفق نيوز – بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المختصة، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام بحق "سعدون صبر" و"هيثم عبد العزيز"، بعد إدانتهما بالمشاركة في جريمة قتل المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته العلوية بنت الهدى عام 1980.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الأمن الوطني العراقي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الحكم صدر بعد ثبوت تورط المتهمين بالجريمة التي طالت مجموعة من المواطنين الأبرياء، فضلاً عن كوادر وأعضاء من حزب الدعوة الإسلامية إبان فترة النظام البائد.

وأكد الجهاز أن هذا الحكم يأتي تتويجاً لجهوده ضمن مسار العدالة الانتقالية، موضحاً أنه تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وإجراء التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص.