الإعدام بحق إرهابي أقدم على قتل خمسة عراقيين

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق متهم عن جريمة قتل خمسة مواطنين في محافظة الانبار.

وبحسب بيان صادر عن القضاء العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، "أقدم الإرهابي والذي ينتمي إلى تنظيم داعش، وبالاشتراك مع مجموعته على هذه الجريمة عام 2024 بهدف بث الرعب بين المواطنين تحقيقا لغايات إرهابية.

وأوضح البيان، أن الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.