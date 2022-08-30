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الإطار التنسيقي يسحب متظاهريه من موقع الجسر المعلق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-30T12:15:42+0000
الإطار التنسيقي يسحب متظاهريه من موقع الجسر المعلق

شفق نيوز/ قرر الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري يوم الثلاثاء، سحب أنصاره من قرب المنطقة الخضراء.

وذكرت اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة التابعة للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "موقفكم الوطني الشجاع هذا يضاف إلى سجل مواقفكم المشرقة التي وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات الإرهاب والفوضى، فعودوا الى منازلكم سالمين غانمين وكونوا دوماً على اتم الجهوزية لنلبي نداء الوطن حال استصراخه لنا".

وكان زعيم التيار الصدري وجه بانسحاب أنصاره من الخضراء وإنهاء المظاهر المسلحة وهدد في خطاب له بالتبرؤ من التيار إن لم يلتزموا بتوجيهاته.

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