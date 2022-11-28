الإطاحة بأكبر تجار الأعضاء البشرية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الاثنين، إلقاء القبض على أحد أكبر تجار الأعضاء البشرية (الكُلَى)، بعملية نوعية في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العميد نهاد محمد حسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من قبل مديرية مخابرات ديالى، وجرت بالتنسيق بين شعبة الاتجار بالبشر التابعة لقسم مكافحة إجرام ديالى".

وأضاف حسن، أن "بعد التحقيق مع المتهم، اعترف المجرم بقيامه بجلب عدد من الأشخاص إلى إقليم كوردستان، لغرض بيعهم لأعضائهم البشرية، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجرم وتقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل".