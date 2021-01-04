الإطاحة بأحد أكبر المزورين في الأنبار

شفق نيوز/ تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار غربي العراق، يوم الإثنين، من "إلقاء القبض على أحد اكبر المزورين في المحافظة، وذلك عن طريق كمين محكم للقبض عليه في قضاء الرمادي مركز المحافظة"

وقال مصدر أمني مسؤول في جهاز الأمن الوطني لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم الذي القي القبض عليه، كان قد قام بعمليات تزوير كبيرة، ومنها تزوير المستمسكات ووضع صورته فيها بالاشتراك مع متهمين آخرين، فضلا عن تزوير سندات رسمية لقطع أراضي في اقضية المحافظة".

وأضاف، بأن "المتهم الموقوف كان يقوم ببيع العقارات للمواطنين ويوهمهم بأنه صاحب العقار الحقيقي، وذلك بعد أن يقوم بتسجيل سند العقار باسمه زوراً".

وبين المصدر، بأنه "كان يملك مكاتب وهمية لترميم الدور السكنية المتضررة من العمليات الإرهابية والعسكرية التي تعرضت لها الانبار، وبعد أن يقوم بسرقة أموال المواطنين البسطاء، يقوم مع مجموعته بغلق المكتب والهرب إلى مكان آخر".