الإطاحة بمسؤول في شركة نفط الشمال متلبساً بالرشوة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، ضبط أحد مُوظَّفي شركة نفط الشمال مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ من مُتعهِّد حماية الآبار النفطيَّة، ضمن محافظة كركوك.

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العمليَّة تمَّ تنفيذها بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، وأفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك فريق عملٍ؛ للتحرّي عن معلوماتٍ حول قيام مُوظّفي شركة نفط الشمال بمُساومة وابتزاز مُتعهّدي حماية الآبار بمبالغ ماليَّةٍ شهريَّةٍ ثابتةٍ على سبيل الرشوة؛ لغرض تمشية سلفهم وأعمالهم".

وأضاف المكتب، أنّ "فريق العمل، بعد تأكُّده من صحّة المعلومات واستحصال القرار القضائي، سارع لنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه الذي يرأس لجنة متابعة عمل مُتعهّدي الحماية لمواقع كركوك الثانية، حيث تمَّ ضبطه في مركز المدينة مُتلبّساً بالجرم المشهود وهو يتسلّم مبلغ الرشوة من متعهد حماية الآبار النفطيَّة لدى شركة نفط الشمال".

وأشار إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة؛ وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك الخافر، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات.